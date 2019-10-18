"لبنان ينتفض".. تداول واسع لمقاطع وصور من احتجاجات لبنان على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقاطع فيديو للاحتجاجات في لبنان، من خلال هاشتاغ #لبنان_ينتفض، والذي تم تداوله على نطاق واسع، في أعقاب تزايد الاحتجاجات في لبنان، الجمعة.

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين المحتجين في ساحة رياض، في أعقاب خطاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والتي أمهل فيه حكومته 72 ساعة لتقديم إصلاحات ترضي الشعب اللبناني.

وبدأت الاحتجاجات على نطاق واسع، الخميس، على خلفية قرارات اقتصادية تقضي بفرض ضرائب جديدة، ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة اللبنانية، ويرددون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".