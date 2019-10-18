حديث ترامب عن أردوغان يتغيّر بعد "تعليق نبع السلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا كان نتيجة ما أسماه “الحب القاسي“، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان “ينبغي ترك تركيا والأكراد يتقاتلون لفترة وجيزة“، مشبهاً ذلك بالعراك بين الأطفال.

وقال ترامب: "في بعض الأحيان عليك أن تدعهم يتقاتلون لفترة قصيرة... ثم يكتشف الناس مدى صعوبة القتال .. هؤلاء الرجال يعرفون هنا، هؤلاء الرجال يعرفون، أليس كذلك؟"

مضيفاً، "أحيانًا عليك أن تسمح لهم بالقتال، مثل طفلين، تسمح لهم بالقتال من ثم تفصل بينهم، الرئيس إردوغان كان رجلا لطيفاً، لقد تفهم ذلك، لكن بدون القليل من الحب القاسي، أنتم تعرفون ما هو الحب القاسي، صحيح؟ .. وبدون القليل من الحب القاسي، ما كان لهم أن يعقدوا هذه الصفقة أبدًا."

وكان ترامب قد أثار ضجة واسعة بعد الكشف عن رسالة تمكنت CNN من تأكيد صحتها، وجهها لأردوغان يوم انطلاق عمليات "نبع السلام" التركية في سوريا موجها انتقادات له مثل "لا تكن أحمقا"، داعيا إياه لعقد صفقة.