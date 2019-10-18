لبنان.. تداول فيديو لـ"اقتحام" عدد من المحتجين مكتب نائب لحزب الله

نشر الخميس ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون وإعلاميون لبنانيون مقطع فيديو يُظهر اقتحام عدد من المحتجين مكتب نائب من حزب الله، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ونشر الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق قائلا: "ثوار لبنان ينتفضون ويقتحمون مكتب النائب عن حزب الله محمد رعد في ضاحية بيروت الجنوبية".

وقال مغرد عبر صفحته على موقع تويتر: "تحطيم لافتة امام مكتب النائب محمد رعد وهتافات للمتظاهرين"، في تعليقه على الفيديو.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وتشهد العاصمة اللبنانية، بيروت، احتجاجات حاشدة إلى جانب عدد من المدن اللبنانية، مطالبة بـ"إسقاط النظام" ومنادية بهتافات "ثورة" و"حرامية" في إشارة إلى المسؤولين