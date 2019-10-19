دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تضع "كل العرب في كفة واحدة" على حد تعبيره، وذلك في رد على سؤال حول موقف جامعة الدول العربية من العمليات التركية في شمال سوريا والتي أطلق عليها اسم "نبع السلام".

وتابع أردوغان في رد على أسئلة صحفية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: " المشكلة لا تكمن في شعوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بل فيمن يحكم تلك الدول"، لافتا إلى ضرورة "التمييز بين الشعوب العربية والأنظمة التي تحكمها".

وأضاف الرئيس التركي: "الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية قبل 6 أعوام، يقترحون الآن إعادتها، كيف سنفسر هذا الأمر؟ ما الذي جرى؟ بالأمس شيء واليوم شيء آخر".

وحول الرسالة التي أرسلها ترامب إليه والمؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول مع بدء العمليات التركية في سوريا وما احتوته من عبارات مثل "لا تكن أحمقا"، عقّب أردوغان قائلا: " لقد نُشرت في وسائل الإعلام رسالة للرئيس ترامب لا تتلائم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية ، بالتأكيد لم ننس هذا الأمر وتجاهلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ونود أن يعلم الجميع أننا سنقوم باللازم عندما يحين الوقت"، وفقا للأناضول.