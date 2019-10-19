شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو، السبت، لسيدة لبنانية، توجه رسالة مؤثرة لعناصر الجيش اللبناني، وتطالبهم بان يحكموا البلد وألا يطلقوا النار على المتظاهرين، قبل أن يقبل أحد عناصر الجيش رأسها وسط تصفيقات المحتجين.

وتظهر سيدة لبنانية في المقطع وهي تخاطب أحد عناصر الجيش قائلة: "نربد أن ندخل، إذا كنتم لبنانيين أطلقوا النار علينا، لقد جوعوكم، لا يعطونكم المال، فمن أجل ماذا تسكتون؟".

وتابعت السيدة حديثها قائلة: "هل تعتقد أن نبيه بري سيعطيك أموالا أو سعد الحريري أو حسن نصرالله أو باسيل الحرامي، لن يقوموا بذلك، هم فقط ينهبونكم".

وأضافت السيدة قائلة: "لا يمكنكم أن تطلقوا رصاصة على إسرائيل لكنكم تقومون بذلك على الشعب في بعض الأوقات، أنتم ممنوعون من إطلاق طلقة على إسرائيل، لماذا؟ هي عدوتنا نحن لسنا أعداءكم".

وانتقدت السيدة الوضع الاقتصادي في البلد قائلة: "جميع أولادنا أصبحوا في الخارج، من أجل من؟ فجميعهم ينهبونا"، وشنت هجوما على جميع الطبقة السياسية الحاكمة ومن ضمنها الرئيس اللبناني ميشال عون، وأضافت قائلة: "أنتم من يجب أن يحكم البلد في هذا الوقت".

وتابعت السيدة قائلة: "كلنا معكم، تخافون من نصرالله؟ فليطلق النار علينا، لا بأس، نموت فداء لأرضنا على أقل تقدير"، وتابعت قائلة: "أنظر إلى الفلسطينيين يموتون من أجل شجرة، فكيف لا نموت نحن من أجل أرض ووطن، فإذا لم يكن لديك أرض لن يكون لك وطن".

وما أن أنهت السيدة حديثها حتى بدأ المحتجون بإطلاق هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، قبل أن يقوم العسكري بتقبيل رأسها.