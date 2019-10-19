تزامنا مع احتجاجات لبنان.. توقعات ميشال حايك تبرز على تويتر: "دهشة"

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – برز توقع ميشال حايك، حول الأحداث في لبنان مطلع عام 2019 على موقع تويتر، تزامنا مع الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مدن عدة في لبنان.

وتداول مغردون مقطع فيديو لحايك وهو يقول: "أفتتح توقعاتي بلوحة عنوانها الدهشة، عندما نرى أن مكافحة الفساد لم تعد شعارا ورؤوس فاسدة تحاسب وأبواب السجون تفتح لاستقبال من مصوا دم الشعب، هذه دهشة".

وأضاف المنجم اللبناني قائلا: "عندما نرى ولأول مرة تحركات المجتمع المدني تبدأ بتحقيق أهداف وتسجيل نقاط وتزيح مسؤولين عن مراكزهم، فهذه دهشة".

وتابع حايك توقعاته قائلا: "عندما نرى أن الجالية اللبنانية بدأت تتحرك وتضع قدراتها المعنوية والمادية لدعم لبنان فهذه دهشة"، وأضاف: "عندما نشهد تحول الولاء من ولاء لطائفة أو حزب أو زعيم أو عائلة أو تيار أو بلد أجنبي، إلى ولاء للوطن لبنان، فهذه دهشة".

وواصل المنجم اللبناني حديثه قائلا: ""عندما نرى حركة شبه انقلابية يشارك فيها رجال دين ودنيا وعسكر تترك بصمة وتصنع فارقا، دهشة"، وتابع: "عندما نرى كثيرين من أهل الاختصاص وأصحاب المهن والكثير من المثقفين والفنانين والرياضيين يتحولون لثوار لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار، دهشة".

وأضاف حايك قائلا: "عندما نسمع عن استقالات طوعية لمسؤولين كبار وعن اعتكافات ومغادرات، دهشة"، وختم قائلا: "أما الدهشة الكبيرة فستكون عندما نصحو في لبنان على حدث وننام على آخر، وكل منهما مدهش أكثر من الآخر"، على حد تعبيره.

وتباينت التعليقات من المغردين على توقعات المنجم اللبناني، إذ قالت إحدى المغردات: " لا أؤمن بالتوقعات ولكن ما توقعه ميشيل حايك للبنان لهذه السنه من قلبي أرجو ان يتحقق".

وعلق مغرد آخر على توقعات المنجم اللبناني قائلا: "دهشة، هيدي زبطت معك يا ميشال حايك"، وقال آخر: "هل ستتحقق توقعات ميشال حايك"؟

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه التوقعات: