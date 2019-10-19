قطر عن خلافات إيران ودول عربية: ليست طائفية بل للنفوذ

ظريف لـCNN عن المفاوضات مع واشنطن: إيران لن تقع في الفخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن الخلافات بين إيران وبعض الدول العربية "ليست طائفية" على حد تعبيرها، لافتة إلى أنها تتمحور حول النفوذ في المنطقة.

جاء ذلك في رد للخاطر على سؤال عن طبيعة توتر العلاقات بين إيران وعدد من الدول العربية، إذا قالت وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "الخلاف ليس طائفياً بطبيعته كما يعتقد البعض، وإنما هو خلاف على النفوذ والتأثير بين قطبين مختلفين في المنطقة"، داعية "لضرورة حله عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية".

تصريحات الخاطر جاءت خلال جلسة نقاشية بعنوان "الشرق الأوسط: هل لا زلنا نبحث عن الحل؟" حيث أضافت أن "مشاكل المنطقة تتطلب وجود إرادة داخلية مستقلة لدى دول المنطقة تمثل مصالحها الجماعية وتفصل حسابات اللاعبين الدوليين.. القدرة على تقييم المشاكل وإدارتها بنجاعة ستكون أكبر عندما ننزع الحسابات الأخرى من المعادلة".

وتابعت قائلة: "الجميع يبحث عن حلول لهذه المشاكل كالمنظمات الدولية، والجهات غير الحكومية، واللاعبين المؤثرين في المنطقة وفي العالم، ولكن في معزل عن بعضهم البعض".