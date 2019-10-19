السعودية تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من إجلاء مواطنيها من لبنان

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السفارة السعودية عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ والتي تهدف لإجلاء المواطنين السعوديين من لبنان في ظل الاحتجاجات التي يشهدها هذا البلد.

وقالت السفارة السعودية في بيروت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بإجلاء المواطنين السعوديين من لبنان وتأمين وصولهم إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، قد نجحت.

ووجهت السفارة الشكر للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان، وأعربت عن أملها بأن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار، وفقا للبيان.

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، الجمعة، حذرت فيه رعاياها من السفر إلى لبنان وطالبت مواطنيها الموجودين في هذا البلد لتوخي الحيطة والحذر.

يذكر أن عدة مدن لبنانية تشهد احتجاجات كبيرة منذ الخميس، تطالب بـ"إسقاط النظام"، ورحيل الطبقة السياسية بمن فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.