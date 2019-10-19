شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب "نكتة" حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

وكان قد نشر ساويرس تغريدة تضمنت "نكتة" حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه.

وردا على هذه الانتقادات قال رجل الأعمال المصري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت".

وكان قد دافع أحد المغردين، والذي يُدعى أليرت، عن ساويرس قائلا: "بين منطوقٌ لم يُقصد، ومقصُود لـم يُـنـطَــق ، تـضــيـعُ الـكــثـيـرُ مــن الـمـحـبّـة... جبران خليل جبران اظن رسالتى وصلت استاذه مايا ليس دفاعا عن مهندس / نجيب ولكن هذه حقيقه معروفه عنه انه يعشق لبنان ".

وشن عدد من المغردين هجوما على ساويرس، مشيرين إلى أن "النكتة لم تكن في محلها"، كما انتقده البعض بسبب هذه النكتة متهمين إياه بتبني فكر "المجتمع الذكوري"

وفيما يلي بعض الانتقادات التي تعرض لها ساويرس من قبل إعلاميين ومغردين:

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