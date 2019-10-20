مظاهرات لبنان.. لقطات نادرة من احتجاجات تضمنت "بيبي شارك" و "دبكة"

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وقت اختلفت فيه التسميات تجاه المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ عدة أيام، بين من قال إنها "انتفاضة شعبية" ومن أطلق عليها اسم "ثورة" وما إلى ذلك، كان لافتاً أن احتجاجات أكتوبر 2019 مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها.

فقد غابت أعلام الأحزاب السياسية بشكل تام عن هذه الاحتجاجات، التي يشارك فيها آلاف المحتجين من كل الأعمار، ضد الطبقة السياسية الحاكمة، حيث رُفع العلم اللبناني فقط.

لكن، على الرغم من أن هذه الاضطرابات اندلعت جراء الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والخطط المزعومة لفرض رسوم وضرائب جديدة، إلا أن المحتجين كان لهم العديد من اللقطات الطريفة والأخرى النادرة، التي ميزتها عن احتجاجات أخرى في المنطقة.

فهؤلاء الشباب على سبيل المثال قرروا أن يلعبوا الـ "بيبي فوت" وسط الطريق

فيما قرر غيرهم أن يداعبوا طفلا داخل سيارة في أحد الشوارع بأغنية "بيبي شارك" المشهورة بين الأطفال

لتنتقل فيما بعد عدوى الأغنية إلى مناطق أخرى

كما أن المشاوي لم تغب عن هذه الاحتجاجات

الموسيقى كانت حاضرة بقوة أيضاً حسب الفيديوهات التي انتشرت من عدة مناطق

حتى أن الأطفال كان لهم حصة من المشاركة اللطيفة

وبالتأكيد، الدبكة لم تغب عن هذه الاحتجاجات كذلك.

أما هذا المتظاهر فقد حمل العلم اللبناني وجلس في بركة على طريق سريع يربط بيروت بشمال لبنان، في زوق مصبح.

فيما قرر آخر تدخين النرجيلة، في صيدا جنوب لبنان

يذكر أن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، كان قد أعلن مساء السبت انسحاب وزراء حزبه من الحكومة، فيما يترقب اللبنانيون انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للقوى السياسية من أجل الاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية.

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