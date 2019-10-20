شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عدة رسائل لأطراف مختلفة في ظل الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مدن لبنانية عدة منذ الخميس، داعيا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية.

الاستقالة

وقال جعجع وفقا لتصريحات أدلى بها لتلفزيون الجديد اللبناني ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: "بعدما جربنا وحاولنا بكافة الطرق والوسائل لإنقاذ الوضع، لكننا للأسف وصلنا إلى ما ‏وصلنا إليه قررنا الاستقالة، وحاولنا كثيرا داخل الحكومة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبقية الفرقاء من أجل تصحيح ‏المسار لكننا لم نستطع ".

وأكد زعيم حزب القوات أنه وبعد أن لاحظ حزبه أن "أنفاس الناس قد احترقت"، تم اتخاذ قرار الاستقالة، لافتا إلى أن توقيت هذه الخطوة ليس مهما لكن الأهم هو أن الحكومة وصلت إلى "حائط مسدود"، داعيا للذهاب إلى حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية "العاجزة"، على حد تعبيره.

إلى نصرالله

وجه جعجع رسالة للأمين لحزب الله، حسن نصرالله، أكد فيها أن حزبه شارك في حكومتين فقط، منوها إلى أن "العدو قبل الصديق" يشهد بنظافة الوزراء التابعين للقوات خلال هاتين الحكومتين.

وأشار رئيس حزب القوات إلى أن حزبه عارض كافة القرارات التي تمس "وجع الناس"، لافتا إلى أن هذه الاعتراضات موجودة داخل محاضر مجلس الوزراء.

دعوة للحريري

انتقد جعجع آلية تشكيل الحكومات في لبنان واصفا إياها بـ"الخاطئة"، ورأى أن الإصلاحات التي تتحدث الحكومة الحالية عنها لم تعد ذات جدوى مع الواقع في الشارع، مشيرا إلى أن الحل هو الذهاب إلى تركيبة أخرى للحكومة وحياة سياسية جديدة.

وشدد رئيس حزب القوات على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تكون حيادية عن الأكثرية الوزارية والنيابية الحالية، على أن تكون منسجمة وليست بـ"مئة رأس" كالحكومة الحالية، ودعا الحريري للذهاب إلى حكومة جديدة، محذرا من أن التأخر باتخاذ هذه الخطوة سيزيد الأوضاع سوءا.

رسالة إلى الاشتراكي

أكد جعجع أنه لا يزال يتوقع استقالة الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة، وذلك بعد استقالة الوزراء التابعين للقوات، وذلك بعد أن قال الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، أنه سينتظر نهاية المهلة التي خصصها الحريري للحكومة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة، كنوع من "الالتزام الأدبي" مع رئيس الوزراء.