دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير تداولتها وسائل إعلام محلية في السعودية، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول دراسة موضوع "إلغاء شرط المحرم" بالنسبة للنساء القادمات لأداء العمرة قيد الدراسة.

صحيفة سبق نقلت على لسان مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة،قوله إن "وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال تحت الدراسة".

وأضاف درار: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء". مقدمًا شكره لوزير الحج والعمرة، وتجاوبه مع نداء شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون شرط المحرم، أو السن، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، وفقا لسبق.

من جهتها قالت صحيفة مكة في تقرير: " تمخض الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن بحضور نائبه عبدالفتاح مشاط برئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة والسياحة والفندقة عن اتفاقية من شأنها معالجة أي معوقات تعترض مسيرة القطاع، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل تأشيرات العمرة أمام التأشيرات السياحية.."

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة مروان شعبان قوله إن "11 قرارا وتوصية اتفق عليها مع وزير الحج، أبرزها طلب الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار".

وبأعقاب التقرير برز الموضوع بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من استشهد بفتوى محمد بن صالح العثيمين، المفتي السابق في السعودية حول هذا الشأن، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه التغريدات: