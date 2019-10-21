نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بعد استقالة 4 وزراء.. التظاهرات في لبنان مستمرة

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لتصدي الجيش اللبناني لعناصر من حزب الله وحركة أمل نزلوا إلى شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت، على متن دراجات نارية.

ونشر بعض المغردين مقطع فيديو لقيام عناصر من الجيش اللبناني لمجموعة من أنصار حزب الله وحركة أمل في شوارع بيروت.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت قد تحصلت CNN على مقطع فيديو يُظهر اجتياح أنصار حزب الله وحركة أمل لبعض شوارع بيروت، ما خلق حالة من الهلع بين المتظاهرين الذين أصروا رغم ذلك على البقاء في الساحة.

ويأتي هذا التحرك من أنصار الحزب والحركة بعد أن رفض المحتجون ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الإصلاحية، مطالبين إياه بالرحيل وبرحيل الفئة الحاكمة في لبنان ممثلة برؤساء الجمهورية والوزراء والنواب.