ميشال عون بعد 5 أيام من الاحتجاجات في لبنان: تعميم الفساد فيه ظلم كبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول رد فعل له على المظاهرات التي بدأت مساء الخميس الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

ودعا الرئيس اللبناني، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً.

واجتمع وزراء الحكومة اللبنانية، صباح الاثنين، لمناقشة تفاصيل خطة الإصلاح التي من المنتظر التي يعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد مهلة لمدة 72 تنتهي، مساء الاثنين.

وقدم نحو 5 وزراء من حكومة الحريري، استقالاتهم، الأحد، على خلفية المظاهرات التي بدأت منذ 5 أيام.

وتوافد آلاف المتظاهرين، صباح الاثنين، إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في ساحة رياض الصلح للمطالبة برحيل الحكومة، في الوقت الذي دخلت الدعوة إلى الإضراب العام في عموم لبنان.

وكان مئات الآلاف من اللبنانيين تظاهروا في بيروت وعدة مدن، للمطالبة بإقالة الحكومة، على خلفية ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وعلى الرغم من قرار الحكومة بالتراجع عن الضرائب التي كانت أقرتها، إلا أن ذلك لم يسهم في تخفيف حدة الاحتجاجات.