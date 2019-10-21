بعد استقالة 4 وزراء.. التظاهرات في لبنان مستمرة

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لدراجات نارية تحمل أعلام حزب الله وحركة أمل وتجوب شوارع بيروت، وسط أنباء عن وجود إطلاق نار من قبل عناصر أخرى تابعة للحزب على المدنيين في مناطق أخرى.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وقالت في التغريدة: "لأول مرة أعلام حزبية (حزب الله وأمل) منذ بدء الانتفاضة... ضاق حزب الله بالاجماع الوطني وبانتفاض ابناء الجنوب والضاحية مع ابناء بيروت وطرابلس ضد تورطه الكامل في التدهور مع باقي الاحزاب والقيادات السياسية".

وأضافت مقلد في تغريدتها قائلة عن حزب الله: "يحاول عبثاً عبر مسيرات فولكلورية استعادة هيبة تم اسقاطها في ساحات الاحتجاج"، على حد تعبيرها.

من جانبها، نشرت الإعلامية اللبنانية لاريسا عون، مقطع الفيديو وقالت معلقة عليه: "مسيرات لحزب الله وحركة أمل في شوارع بيروت... محاولة استفزازية غير موفقة... الإجماع الوطني اللبناني في الساحات والشوارع وليس بمسيرات دراجة مشبوهة".

ونشر أمين عام المجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، مقطع فيديو قال إنه لهجوم من قبل عناصر الحزب على المدنيين العزل في منطقتي بنت جبيل وعيترون.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر ماقع التواصل الاجتماعي