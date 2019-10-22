بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق

لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، الثلاثاء، أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول المنطقة الكردية بالعراق ثم مغادرة العراق، وأكد البيان، الثلاثاء، أنه "لم تصدر أي موافقات على بقاء تلك القوات (الأمريكية) داخل العراق".

يتناقض البيان العراقي مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بأن القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا سيتم نقلها إلى غرب العراق.

وأعلن الرئيس ترامب في وقت سابق أن "قوات الولايات المتحدة التي تخرج من سوريا سيعاد نشرها الآن وتبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حدث في عام 2014 ، عندما اندلع التهديد المهمَل لداعش في جميع أنحاء سوريا والعراق".

ورصدت كاميرات CNN، مئات العربات الأمريكية المدرعة التي تنقل الجنود الأمريكيين غرب العراق في قافلة قادمة من سوريا.