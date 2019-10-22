جنبلاط يدعو لـ"تعديل حكومي" في لبنان: خطة الحريري مخدرات واهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي في لبنان، خطة حكومة الحريري للإصلاح الاقتصادي، والتي أعلنها، الاثنين، لتهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام، وصفها بـ"مخدرات واهية لبعض الوقت"، كما عبر عن رفضه لما سماه "بيع القطاع العام"، واعتبره "جريمة"، على حد وصفه.

وكتب جنبلاط في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، "إلى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم .أليس أفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها".

واختتم جنبلاط تغريدته بالتأكيد على أن "التعرض للمتظاهرين خط أحمر".

ولليوم السادس على التوالي تستمر المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة بيروت وعدة مدن لبنانية، للمطالبة برحيل الحكومة، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية خطتها للإصلاح الاقتصادي، مساء الاثنين.

ورصد شهود عيان، انتشارًا للجيش اللبناني في شوارع عدة في وسط بيروت، وحاول عناصر الجيش اللبناني، فتح الطرق المقطوعة في وسط بيروت، إلا أن المتظاهرين أعادوا غلقها مرة أخرى.