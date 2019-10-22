فيديو لسعودي يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل: أثق في حكمة محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، مقطع فيديو لشخص سعودي يدعى محمد خالد الشريف، يدعو للتطبيع مع إسرائيل.

وأشار حساب إسرائيل بالعربية إلى أن "أعداد السعوديين المؤمنين بأن إسرائيل ليست العدو يتنامى"، في تعليق على مقطع الفيديو.

ويضع صاحب الفيديو، الذي يبدو من حسابه على تويتر أنه من سكان الطائف، أعلام "السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر"، وحول أسباب ذلك قال صاحب الفيديو إنه "يحب هذه الدول"، مؤكدًا أن تلك الدول لا تمثل أي تهديد لبلاده، وأن إسرائيل "لم تطلق أي طلقة تجاه السعودية".

واعتبر صاحب الفيديو الذي نشره حساب إسرائيل بالعربية على تويتر، أن حل القضية الفلسطينية هو التطبيع مع إسرائيل.

ودعا صاحب الفيديو، جميع السعوديين، على وضع العلم الأمريكي بجانب العلم السعودي في حساباتهم، بالإضافة إلى العلم الإسرائيلي أيضا لمن يريد ذلك، مؤكدًا أن "التطبيع قريب"، مختتما حديثه بالتأكيد على ثقته في حكمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.