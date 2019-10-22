بريطانيا تلغي قيود السفر إلى شرم الشيخ وتعلن استئناف الرحلات الجوية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألغت الحكومة البريطانية الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في مصر، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصًا، بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار شرم الشيخ.

وقال وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أندرو موريسون، الثلاثاء، "لقد كان من الواضح أن المملكة المتحدة يجب أن تستأنف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. يسرني أن نعلن اليوم عن رفع القيود الحالية".

وأضاف "سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات الجوية في المستقبل".

وقال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان في أعقاب التعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران لدينا ونظرائهم المصريين. سنعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات ".

وتحطمت رحلة متروجيت الروسية رقم 9268 في 31 أكتوبر تشرين الأول 2015 بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ المصري متجهة إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.