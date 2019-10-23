رسالة من الإعلامي المصري باسم يوسف إلى اللبنانيين: مهمتكم صعبة جدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الإعلامي المصري باسم يوسف، رسالة إلى اللبنانيين بالتزامن مع المظاهرات التي تشهدها البلاد واصفا أن حدوث ثورة ضد النظام الطائفي كان أشبه بالحلم.

وقال يوسف في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة LBCI اللبنانية: "الحقيقة الواحد بيكون متحرج شوية انه هو يتكلم أو يعلق على أحداث في بلد تانية وناس تانية وخصوصا أن الواحد مش في موقف أنه يدي نصائح ويعلق يعني تجربتنا ما شاء الله لطيفة بس أنا كل الي عايز أقوله إني بتمنى السلامة لإخواتي في لبنان.."

وتابع قائلا: "إلي انتو بتعملوه ده عظيم وغير متوقع، كنت بروح لبنان، موضوع ان الناس تكسر خاجز الطائفية ده هو وأنها تثور على الطائفية كان يمكن حلم بعيد المنال فأنتم مهمتهكم صعبة جدا وأتمنى لكم السلامة السلامة السلامة واشوفكم كلكم بخير".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات في لبنان لليوم السابع، وسط تأكيد من المتظاهرين على رفض الطائفية والمطالية بإسقاط النظام القائم دون استثناء لأحد.