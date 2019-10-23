"مصر بتغرق".. ردود فعل واسعة بعد سقوط أمطار غزيرة في القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع مصورة وصور، لآثار سقوط الأمطار بغزارة على العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من خلال هاشتاغ #مصر_بتغرق.

وتسبب هطول الأمطار في القاهرة، الثلاثاء، في غلق عدة مناطق وشوارع رئيسية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة في المدارس، الأربعاء، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء.

وحذرت الأرصاد الجوية في من استمرار هطول الأمطار بغزارة في الأيام المقبلة، فيما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استعدادات الحكومة وتحركاتها لاحتواء أزمة سقوط الأمطار.