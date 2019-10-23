طلب "راقصة" على الهواء بقناة المنار التابعة لحزب الله يثير تفاعلا

نشر الأربعاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2019

بعد استقالة 4 وزراء.. التظاهرات في لبنان مستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمتظاهر يطلب "رقاصة" على الهواء بقناة المنار التابعة لحزب الله ضمن تغطيتها لمظاهرات في منطقة النبطية.

ويقول المتظاهر في مقطع الفيديو المتداول: "احنا بدنا نطالب جيبولنا رقاصة، ليه ما عندنا رقاصة في النبطية"، قبل أن يرد المراسل قائلا: "شكرا إلك".

وكان نشطاء قد تداولوا مقاطع فيديو سابقة من مظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، تظهر أداء راقصة لوصلة فنية ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من المعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على صفحاتهم بتويتر: