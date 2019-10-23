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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الخارجية، إبراهيم العساف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأمر الملكي الذي قضى بإعفاء العساف من منصبه بعد عام وأقل من شهر على تعيينه خلفا لعادل الجبير.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيرا للخارجية.

وأمر العاهل السعودي بتعيين العساف في منصب وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء السعودي، إلى جانب عدد من التعيينات الأخرى التي كشفت عنها وسا.