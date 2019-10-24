دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، المطران الياس عودة، حول المظاهرات و"الخوف من الفراغ السياسي" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها نشطاء بأنها ذات "سقف عال".

وقال المطران الياس في التصريحات لاتي أدلاها لعدد من الصحفيين في رد على سؤال "ما بتخافوا من الفراغ في حال سقوط الحكومة والعهد؟"، حيث قال: "ولك بس بقا يا بنتي بس بقا، يصير في ٢٠ فراغ حاجي بقا تخوفوا هالشعب وتتضحكوا عليه ، اضرب من هالايام ما رح يجي وحتى الفراغ بذاتو افضل من هالعهد".

صورة أرشيفية للمطران إلياس عودة يتوسط مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا وزوجة الأخير سوزان في بيروت مارس/ آذار 2019

وأضاف عودة: "الله يوفق الشباب وإن شاء الله ما بتراجعوا لأنو أنا بعرف الطقم القديم.. شو التداعيات؟ أكثر من الحالة الي نحن فيها؟ اليوم عم بصرحوا بعض الناس افتحوا بدنا نشتغل، ليش كانوا عم يشتغلوا؟ خلي واحد يجي لعندي على المطرانية ويقلي ادي كان يشتغل بالنهار؟ هلأ عم يتفلسفوا؟ وبعدين نحن نحكم من لبنانيين، فهمتي علي.."

وفيما يلي نقدم لكم أبرز ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليق على تصريحات المطران اللبناني: