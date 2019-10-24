دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن صرخة المحتجين في المظاهرات التي تشهدها بلاده "وصلت" على حد تعبيره، مؤكدا على أن "تغيير النظام لا يكون في الساحات بل عبر المؤسسات الدستورية".

جاء ذلك في كلمة وجهها عون، الخميس، وقال فيها: "كل من سرق المال العام سيحاسب والحرامي ليس له طائفة"، لافتا إلى أن "الورقة الإصلاحية المقدمة ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان".

وخاطب عون المتظاهرين بالقول: "صرخاتكم لن تضيع والتعبير حق كما حرية التنقل حق للجميع"، معبرا عن تفهمه عن فقدان الثقة بالمسؤولين قائلا للمحتجين: "يمكن ما بقى عندكم ثقة في الطبقة الحاكمة ولا في الأحزاب"، مؤكدا العراقيل التي وضعتها "المصالح الشخصية"، معبرا عن أمله بـ"التخلص من الطائفية".