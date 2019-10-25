فيديو لسيارة تابعة لقوات الأمن العراقية تدهس متظاهرين في البصرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو لإحدى السيارات الحكومية تدهس المتظاهرين في مدينة البصرة العراقية.

وتظهر السيارة التي تحمل شعار الأجهزة الأمنية في البصرة، وهي تدهس متظاهرين محتجين، حتى توقفت بعد اصطدامها بأحد الحواجز.

وانتشر على تويتر، من خلال هاشتاغ #العراق_ينتفض، عدد من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد الاحتجاجات التي بدأت، الجمعة، في العراق، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وبحسب منظمات حقوقية عراقية، فإن 30 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية ذات أغلبية شيعية، فيما أصيب نحو 2300 شخص آخرين.