دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من مقاطع الفيديو والصور لاشتباكات في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، بين متظاهرين لبنانيين ومناصرين لحزب الله اللبناني.

وبرز من بين مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء والتي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، هتافات "قسم الولاء" لعلي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، الأمر الذي اثار تفاعلا واسعا.

قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، قالت إن الاشتباكات وقعت بين المتظاهرين "إشكال دفع بقوات الأمن للتدخل لفضه" لافتة إلى كلمة مرتقبة لأمينها العام، حسن نصرالله، مساء الجمعة، في حين قال مغردون إن تدخل قوات الأمن كان لحماية المتظاهرين من موالي حزب الله.

وبرز أيضا تداول مقطع فيديو لردة فعل الملحن اللبناني، سمير صفير مع مذيعة على قناة MTV اللبنانية، هاجم فيها المذيعة، لتنشر القناة مقطع الفيديو بتعليق قالت فيها: "سمير صفير من التلحين الى الشتم... والتيار الوطني الحر يستنكر ما صدر عنه".

من جهته رد الملحن اللبناني في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "حتى كذابين بنشر الخبر والفيديو ! انا ما مدير أيدي على حدا انا حكيت وقلت اكتر من يلي نشرته الا ام تي ڤي ! انا قلت للمذيعة روحو اسالو ميشال المر من وين مصرياتو ومن وين مصريات عمك قبل ما يتهموا الشرفاء السرقة ! هيدي منتجوها لانهم ما بنهم الحقيقة وانا ما يمد أيدي على نساء!.. يستفزونك حتى تخرج اسوء ما لديك ثم يقولون لك هذا انت ؟ لا هذا ليس انا هذا ما تريدونه انتم!".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء في تعليقات على مقاطع الفيديو: