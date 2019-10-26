"عبارات تنال من شرف أردوغان".. مجلة فرنسية تدفع تركيا لرفع شكوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار غلاف مجلة لوبوان الفرنسية، الصادر في الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري غضبا الرئاسية التركية، الأمر الذي دفع بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفع شكوى ضدها عبر محاميه.

غلاف المجلة الفرنسية حمل صورة أردوغان رافعا يده مؤديا تحية عسكرية بتعليق كُتب فيه: "هل نسمح له بذبح الأكراد وتهديد أوروبا؟".

وقالت مصادر في الرئاسة التركية وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول إن "حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدّم للنيابة العامة في أنقرة، شكوى يتألف من 11 صفحة، على نشر المجلة الفرنسية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول (الحالي) صورة لأردوغان على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية".

وأضافت المصادر وفقا للأناضول أن الشكوى "قُدمت ضد مدير النشر في مجلة لوبوان، اتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما جريمة "الإساءة لرئيس الجمهورية" بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي رقم 5237.. وأكدت وثيقة الشكوى أن العبارات المستخدمة في غلاف المجلة ضد أردوغان ’لا يمكن تقييمها في أُطر حرية التعبير، والرأي السياسي‘ وأن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف واحترام أردوغان".