دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز تصريح حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وتساؤلاته عن مصادر تمويل المتظاهرين في ساعات الاعتصام بلبنان في إشارة على "تمويل خارجي" مثيرا بذلك تفاعلا وردودا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصرالله في الكلمة التي ألقاها، مساء الجمعة: "في وضعية الحراك الحالية، ما بدأ شعبيا وعفويا وبدون استغلال او تدخل سفارات الآن بنسبة كبيرة لم يعد كذلك.. اليوم ما يصدر من الحراك لم يعد عفويا، وهناك تجمعات ومؤسسات باتت معروفة وهناك تمويل.."

وتابع قائلا: "من هي الجهات التي تمول هذا الحراك لان هناك مبالغ طائلة تنفق في بعض الساحات؟ لتقول لنا الجهات القيمة على الحراك هل من يمول يريد مصلحة الشعب اللبناني ام لا؟ هل هي من اموال فساد وثراء غير مشروع او انها اموال مشبوهة؟".

ودفعت هذه التصريحات بمغردين لنشر مقاطع فيديو لتصريحات سابقة لحسن نصرالله، "اعترف" فيها بتمويل إيران للحزب، حيث قال: "علنا وشفاف وصادق وبقول للعالم كلها، نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، ما حد إله علاقة بهذا الموضوع.."

وتابع قائلا في مقطع الفيديو الذي تداوله مغردون: "طالما في فلوس بإيران، يعني احنا عنا فلوس، بدكم شفافية أكثر من هيك؟ ومالنا المقرر لنا يصل إلينا.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء: