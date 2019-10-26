دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، العديد من التساؤلات التي تعدت فحوى ما قاله عن المظاهرات وخطة الإصلاح الحكومية، لتصل إلى سبب وضع علم لبنان خلفه "على دون العادة" التي تظهر فيها راية حزب الله أو شعارات لذكرى وما إلى غير ذلك.

الإعلامي عضوان الأحمري، قال في تغريدة على صفحته بتويتر معلقا: "صورتان تشرحان كل شيء. على اليسار من خطاب حسن نصرالله الأسبوع الفائت وهو منفعل ويهدد، وخلفيته خارطة أحلام طهران. على اليمين حين علم أن التظاهرات جدية وأن الخطر يطاله، وضع علم بلاده بدلاً من توسعات إيران. أوهن من بيت العنكبوت".

على الصعيد الآخر قال الإعلامي كريستوف: "تغنى السيد حسن نصرالله بالوحدة الوطنية وعلى غير العادة ظهر في خطابه بالعلم اللبناني، مطالبًا بعدم استقالة الحريري محذرًا من حرب أهلية، قد يراها البعض حكمة وطنية فذة، لكن ما يجري خلف الكواليس وما يعلمه ساسة لبنان والخليج وفرنسا وأمريكا أن كل هذا ليس سوى ابتزازات ضد الحريري والعرب".

الإعلامي يزبك وهبي قال في تغريدة: "لعلّها من المرات النادرة وربما الأولى يضع فيها السيد حسن نصرالله علَم لبنان فقط دون علم الحزب خلال إلقاء كلمته.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: