وسائل إعلام لبنانية ومغردون: الجيش يطلق النار على محتجين في طرابلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون ووسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو، السبت، أظهرت ما قيل إنه إطلاق نار من قبل الجيش اللبناني على مجموعة من المتظاهرين في مخيم البداوي التابع لمدينة طرابلس شمال البلاد.

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو أظهر قيام عناصر الجيش اللبناني بإطلاق النار حين كانوا يواجهون مجموعة من المتظاهرين، وظهر عدد من المصابين بينما يقوم رفاقهم بحملهم ونقلهم لتلقي العلاج.

وقالت إحدى المغردات: "الجيش اللبناني بإمرة التيار الوطني الحر بإمرة باسيل يعاقب أهل البداوي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل شكرا يا وطن".

وعلقت إعلامية لبنانية على المقطع قائلة: "مقاطع فيديو تصلنا من طرابلس (البداوي) وتظهر قيام الجيش اللبناني بإطلاق النار على متظاهرين يقطعون الطريق".

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبثت بعض وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو تُظهر إطلاق النار من قبل عناصر الجيش على المحتجين ونقلوا المشهد من الشارع وكشفوا عن وجود بين 6 أو 10 إصابات جراء ذلك، وهي معلومات لا يمكن لـCNN التأكد من صحتها بشكل مستقل.

يذكر أن الجيش يحاول إرغام المحتجين على فتح الطرقات من أجل تسهيل حركة المواطنين في حالات الطوارئ وإعادة شيء من الحياة لبعض المدن اللبنانية، وهو ما يرفضه بعض المتظاهرين.