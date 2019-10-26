فيديو مقاتلات F-15E الأمريكية بقاعدة الظفرة بالإمارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت مجلة سلاح الجو الأمريكي الرسمية، مقطع فيديو لطائرات الـF-15E المقاتلة والتي أرسلت إلى قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز قدرات القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

مقطع الفيديو نشرته المجلة على صفحتها الرسمية بتويتر، وأعادت القيادة المركزية تغريدها على صفحتها بتعليق كتب فيه: "تم نشر طائرات F-15E سترايك إيجلز التابعة للجناح ال48 المقاتل في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بتاريخ 18 أكتوبر لدعم القيادة المركزية الأمريكية".

ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الطراز من الطائرات المقاتلة ينضم إلى مجموعة أخرى من الطائرات المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات" F-35A و KC-10 Extender و E-3 Sentrys و RQ-4".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية لـ"دعم قدرة السعودية بالدفاع عن نفسها" بأعقاب الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في منطقتي بقيق وخريص.