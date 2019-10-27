نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ألقى الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، الضوء على تقارير استخباراتية سابقة برزت عن أن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الغسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا ناسفا.

وأوضح لايتون في مقابلة مع CNN قائلا: "حول الحزام الناسف، كان هناك تقارير استخباراتية برزت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا على جسده وهذا ليس مفاجأة استنادا على هذه التقارير بأن هذه هي الطريقة التي عاش فيها حاملا حزاما ناسفا معه في كل الأوقات وإن كانت القصة حقيقية فيبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة وأنه كان يقوم بذلك للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN أن البغدادي فجر حزاما ناسفا خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

وكالة الاستخبارات الأمريكية او ما يُعرف بـ"CIA" وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".