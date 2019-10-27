نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

شاهد.. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، استهدف بغارة جوية، شمال غرب سوريا، السبت.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا للمصدر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، وفقا للمصدر الأمريكي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد.

ترامب من جهته نشر تغريدة على صفحته بتويتر قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

ويذكر أن البغدادي أمضى السنوات الخمس الماضية مختبئا قبل ظهور مفاجئ لشخص قيل إنه البغدادي، عبر مقطع فيديو نشرته وكالة الفرقان، الجناح الإعلامي لتنظيم داعش.