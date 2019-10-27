دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الأحد، إعادة تموضع قواته في مدينة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى إعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وأوضحت قيادة التحالف وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية أن ذلك جاء في إطار "جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".

وأشادت قيادة التحالف "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار"، مؤكدة على "استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".

ويذكر أن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، عبد ربه منصور هادي، دعا المملكة العربية السعودية إلى وقف ما سماه "التدخل الصارخ" لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن من خلال دعم وتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن "سعياً لتقسيم البلاد، وهو ما نفته أبوظبي في بيان قالت فيه إن قواتها الجوية نفذت غارات جوية في اليمن، ولكنها استهدفت "إرهابيين" ردًا على "ضربات ضد التحالف العربي" أسفرت عن إصابة قوتين.