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نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

مشرعون يمهدون الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة حتى 2034

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ الأحد، وذلك "نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وشمل قرار السيسي الذي حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية" وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في القرار، وفقا لما نقلته صحيفة "أخبار اليوم":

- المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

- المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

- المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

- المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

- المادة الخامسة:

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019).