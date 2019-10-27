ترامب: البغدادي قُتل كـ"الكلب".. ونشكر روسيا وسوريا وتركيا والأكراد

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

أمور قد لا تعلمها عن زعيم داعش أبوبكر البغدادي

شاهد.. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) –- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، خلال عملية للقوات الخاصة الأمريكية، صباح الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي في الكلمة التي أعلن فيها عن مقتل البغدادي، أن الأخير فجر نفسه بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى أحد الأنفاق وهو "يبكي"، وقد أسفر تفجيره للحزام الناسف الذي كان يرتديه عن مقتل 3 من أطفاله.

وكشف الرئيس الأمريكي تفاصيل عملية مطاردة زعيم داعش، لافتا إلى أن العملية كانت "سرية للغاية" وكشف أن تعقب البغدادي استغرق عدة أسابيع.

ونوّه ترامب بدور الأطراف الدولية بمساعدة أمريكا في هذه العملية، إذ أشار إلى أن روسيا سمحت للمقاتلات الأمريكية بالتحليق في مناطق سيطرتها واصفا موسكو بـ"الرائعة"، كما أشار إلى أن سوريا سمحت له بالتحليق فوق أراضيها أيضا.

وعن دور الأكراد وتركيا، أكد الرئيس الأمريكي أن المقاتلين الأكراد زودوا قواته بمعلومات "حيوية" في حين سمحت تركيا لواشنطن بالتحليق فوق أراضيها، موجها شكره لتركيا وروسيا والأكراد وسوريا والعراق.

وقال ترامب إنه شاهد العملية من غرفة تسمى "Situation room" برفقة عدد من القادة العسكريين الأمريكيين ووصف الأمر بـ"الفيلم الرائع"، رغم أن العملية كانت خطيرة في بعض الأحيان.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن البغدادي قُتل وهو "يبكي ويصرخ" واصفا إياه بـ"الكلب الجبان"، ورأى في ذلك رسالة إلى من يعتزم الالتحاق بداعش من حول العالم.