أمور قد لا تعلمها عن زعيم داعش أبوبكر البغدادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الأحد، استهداف أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البضة بالقرب من جرابلس في سوريا.

وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة له على تويتر، أن استهداف المهاجر الذي رجح خبراء خلافته لأبو بكر البغدادي في قيادة داعش، تم بالتنسيق بين مخابرات قواته والجيش الأمريكي، وفي إطار استمرار ملاحقة قادة داعش.

وقال مظلوم عبدي، تعقيبا على مقتل أبو بكر البغدادي إن "التنسيق والعمل المشترك في ملاحقة واستهداف قيادات تنظيم داعش الإرهابي مستمرة بوتيرة عالية"، مشيرًا إلى أنه "ستحدث عمليات مماثلة قريباً".

وفيما يتعلق بمجهودات قوات سوريا الديمقراطية في عملية قتل زعيم تنظيم داعش، قال عبدي إن التنسيق والعمل الاستخباراتي لملاحقة أبو بكر البغدادي، استغرق 5 أشهر، مؤكدًا مشاركة قواته في استهداف البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب بسوريا.