نشر الاثنين ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2019

مقتل أبوبكر البغدادي.. ما نعرفه عن موقع اختباء زعيم داعش

إسبر.. طلب من البغدادي الاستسلام لكنه رفض وقتل نفسه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، الإثنين، عن مساهمة الفصيل في تحديد الحمض النووي الخاص بزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وقال مصطفى بالي في تصريحات لـCNN إن مُخبرا عمل داخل داعش لصالح قوات سوريا الديمقراطية وساهم بشكل كبير في تحديد مكان البغدادي وفحص الحمض النووي الخاص بزعيم التنظيم.

وكشف بالي أن المخبر حصل على "سروال داخلي" وعينة من دم زعيم داعش، وقد استخدمت العينة في فحص الحمض النووي للبغدادي قبل العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية.

وكانت قد قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها شاركت بعملية قتل زعيم داعش، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها زودت القوات الأمريكية بمعلومات "حيوية".