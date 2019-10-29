ماذا قال جهاد أزعور لـCNN عن دعم صندوق النقد لاقتصاد لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الثلاثاء، أن العهد في لبنان ليس بيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، بل تحت سيطرة حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل.

وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما يسمى العهد في لبنان هو ليس عهد ميشيل عون بل عهد حزب الله المتحكم في كل مفاصل الدولة.. خيرًا فعل سعد الحريري رئيس الحكومة الدستوري باستقالته".

وأضاف الأمير السعودي في تغريدته قائلا: "الرئيس الفعلي المعرقل كان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحلم بأن يخلف ميشيل عون في رئاسة لبنان وان حدث أقترح تغيير اسمه الى إيران باسيل".

وتأتي هذه التغريدة من الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن تقديم حكومته استقالتها للرئيس الجمهورية.

وجاءت استقالة الحريري تجاوبا مع مطالب الشارع الذي انتفض مطالبا بإسقاط العهد ممثلا برؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وقد دخلت المظاهرات الحاشدة يومها الـ13.