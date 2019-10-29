الداخلية المصرية تعلن مقتل 13 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار في سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الداخلية المصرية، مقتل 13 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء، شمال شرق البلاد.

وقال بيان وزارة الداخلية في مصر، إن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين الشرطة المصرية ومجموعة من الإرهابيين، أثناء مداهمة الشرطة لمنزل مهجور بمزرعة في العريش، كانوا يختبئون فيه.

وذكر بيان الوزارة، أن "الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات عدائية" ضد قوات الأمن في سيناء، فيما لم يشر البيان إلى تفاصيل حول ما إذا وقعت إصابات في صفوف الشرطة المصرية.

ويستهدف مسلحون موالون لتنظيم داعش في سيناء، الشرطة والجيش المصريين، فيما بدأ الجيش منذ سنوات عملية عسكرية واسعة لملاحقة المسلحين.