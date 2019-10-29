كاتز: مشاركة إسرائيل في إكسبو دبي تعكس مكانتها المتنامية

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بيني غانتز.. من هو منافس نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، الثلاثاء، أن مشاركة دولته في معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي، تعكس مكانتها "المتنامية" في المنطقة والعالم.

وقالت صفحة "إسرائيل في الخليج" الرسمية عبر موقع تويتر تصريحات لكاتز قال فيها في حوار مع بلومبرغ، إن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو "يعكس مكانتها المتنامية ليس في العالم فقط بل بالمنطقة ككل".

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وكان قد كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه طلب من وزير الخزانة الأمريكية تقديم المساعدة لدولته بهدف دعم العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاهر كاتز، سابقا، برغبة حكومته التي يرأسها بنيامين نتنياهو بتطبيع "علني" للعلاقات مع دول الخليج، وكان قد أجرى زيارة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في وقت سابق من العام الجاري.

من جانبه، زار نتنياهو سلطانة عُمان أواخر العام المنصرم والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة، مسقط.