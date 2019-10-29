ترامب يعلن مقتل خليفة أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية

نشر الثلاثاء ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2019

مقتل أبوبكر البغدادي.. ما نعرفه عن موقع اختباء زعيم داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا في التغريدة ذاتها: "كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك".

وكان قد أعلن ترامب عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية، الأحد.