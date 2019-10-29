تركي آل الشيخ يدعو مذيع الجزيرة لموسم الرياض: "ترا أدفع كويس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN—رد رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على سؤال نشره مذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، حوله، داعيا إياه إلى موسم الرياض لـ"الطب في النافورة".

ونشر ريان سؤالا حول آل الشيخ قال فيه: "ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الامير محمد بن سلمان ؟ رجاء بدون تجريح".

ورد آل الشيخ على تغريدة ريان قائلا: "وحشتنا جمال... أخبارك وراى الشبك؟ زهق صح... أنا رأيي في تركي آل الشيخ انو سيء (هل تعتبر سيء تجريح)".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى قائلا: "جمال مطلوب في موسم الرياض... مو معقول كله سعادة... لازم وجه وكدر ونكد بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك؟ (ترا أدفع كويس ما عليك) وأوعدك ما يكون في تجريح من أهل الرياض".

وكان قد دخل مذيع الجزيرة في نقاشات عدة سابقا مع الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قبل أن تتوقف هذه السجالات مؤخرا على تويتر.