دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء الثلاثاء، عن تقديم استقالته إلى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، مؤكدا أنه "وصل إلى طريق مسدود" رغم المحاولات التي بذلها للوصول إلى حلول ترضي المتظاهرين في بلاده.

وبعد هذا الإعلان، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ذكروا بها بما قاله حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عما سيحدث إن استقالت حكومة الحريري، واصفين خطوة رئيس الوزراء اللبناني بـ"الصفعة" لنصرالله.

وكان نصرالله قال في أول كلمة له عقب خروج المظاهرات في لبنان: "نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، إذا استقالت هذه الحكومة يعني ما في حكومة مش معلوم يصير حكومة، سنة وسنتين لذلك نحن نقول لتستمر هذه الحكومة لا نضيع وقتنا لا بانتخابات نيابية مبكرة ولا بحكومة سياسية جديدة ولا بحكومة تكنوقراط، هذا برأينا هو المسار السياسي الممكن.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول استقالة الحريري وما تعنيه لحزب الله: