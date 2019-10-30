رئيس لبنان يطلب من حكومة الحريري تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن شكره لرئيس الوزراء، سعد الحريري، بعد تقدم الأخير استقالته، طالبا من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك على لسان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، على الموقع الرسمي والتي قالت: "عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

وكان الحريري قد أعلن، الثلاثاء، أنه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس اللبناني، مؤكدا على أنه وصل إلى طريق مسدود، بعد محاولة الوصول إلى مخرج يرضي المتظاهرين من هذه الأزمة لكنه وصل إلى طريق مسدود، لذلك قرر تقديم استقالته.

وقال الحريري في كلمة إعلانه الاستقالة: "لكل الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع".