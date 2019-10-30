ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، وذلك على خلفية مشروعي قانون لإدانة أنقرة بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية أن استدعاء ساترفيلد جاء "إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية نبع السلام التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا".

وفي تقرير منفصل نقلت الأناضول إدانة الخارجية التركية في بيان جاء فيه: "هذا المشروع لا يتسق مع روح الشراكة المستمرة تحت سقف حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ويتنافى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن سوريا".

وشدد البيان وفقا للوكالة التركية على أن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تصل لشيء من خلال مثل هذه التهديدات أحادية الجانب.. على المسؤولين الأمريكيين، الذين يتجاهلون بأقوالهم وأفعالهم الفرق بين دولة حليفة ومنظمة إرهابية، ويقرون بشرعية شخص إرهابي (في إشارة للقيادي بتنظيم ’ي ب ك/ بي كا كا‘ الإرهابي فرهاد عبدي شاهين الملقب بمظلوم كوبان)، أن يروا أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي شيء بتهديدات فرض عقوبات أحادية الجانب".