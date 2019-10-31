حزب الله يربط فيلم "جوكر" بالمظاهرات في لبنان والعراق ويوضح أوجه الشبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يربط فيلم "جوكر" الهولوودي بالمظاهرات التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى العراق، مبرزة أوجه الشبه.

وقالت القناة في تقريرها: "من باب الملاحظة لا أكثر آرثر فليك بطل فيلم جوكر 2019، الفيلم ذو الأغلى افتتاحية على مر التاريخ أثر كثيرا على نمط فئة من المتظاهرين في لبنان والعراق بشكل لافت، المشهد الذي انتهى به الفيلم اكتمل في شوارعنا.."

وأضاف تقرير المنار: "مشهد إشاعة الفوضى الذي مارسه البعض هو عينه (في فيلم جوكر) تصرفاتهم التي يمتزج بها الرقص والغناء والتكسير والصراخ دون خطاب واضح يشبه كثيرا واقعنا الحالي، قناع الجوكر الذي رأيناه في التظاهرات الموسيقى المعتمدة الألوان كل شيء تقريبا.."

واردفت المنار: "في خطوة بعيدة عن أي اسقاط وبمقاربة بسيطة نرى الفوضى التي سببها آرثر دون أن يدري والتي حركت الفقراء في مدينته ليثوروا على أغنيائها ورأسمالييها في الأساس وقتله لثلاثة منهم كرد فعل على واقع عاشه طويلا وهو التنمر عليه وضربه.."