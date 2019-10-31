دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الكتل النيابية في البرلمان، بتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع للمحاصصة السياسية، ترضي طموحات الشعب اللبناني.

وتعهد عون في كلمة للشعب اللبناني، الخميس، ببذل المجهود لخلق الدولة المدنية بعيدا عن الطائفية، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه سيقر قانون جديد للانتخابات يؤمن عدالة التمثيل.

وأعلن الرئيس اللبناني أنه سيعمل على تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية، وتسهيل عمل الهيئات القضائية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.

وأشاد العماد ميشال عون بالحراك الشعبي المستمر في البلاد، مؤكدًا أن صوت الجماهير ساهم في إجبار الحكومة على الاستقالة، وأشار إلى أن المقاربة السياسية منعت الحكومة السابقة من إقرار إصلاحات اقتصادية تحقق طموحات الشعب اللبناني، معتبرًا أنه "كان على الحكومة الانصراف إلى معالجة الأزمات وأولها الأوضاع الاقتصادية".

ودعا الرئيس اللبناني، في خطابه إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم المال العام.

وفيما يتعلق بالحراك الجماهيري في لبنان، حذر ميشال عون مما أطلق عليه "شارع مقابل شارع" واعتبره يهدد السلم الأهلي في لبنان.