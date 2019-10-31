حزب الله يعلن استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار في أجواء لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، مسؤوليته عن استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار، كانت تحلق في الأجواء اللبنانية، الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صواريخ مضادة للطائرات استهدفت إحدى طائراته بدون طيار دون إصابتها.

وقال حزب الله اللبناني، في بيانه، إنه "واجه طائرة بدون طيار تابعة للعدو بالأسلحة المناسبة"، و"أجبرها على مغادرة المجال الجوي اللبناني".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه سُمع صوت انفجار في المنطقة المحيطة ببلدة النبطية، التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار في الأراضي اللبنانية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على مزاعم لبنان بأن الطائرة بدون طيار قد أسقطت.